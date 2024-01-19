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18:31, 19 января 2024Спорт

В Литве высмеяли Международный союз конькобежцев за советскость

Глава Федерации фигурного катания Литвы Ясутис: в ISU много советских пережитков

Фото: LOGAN WEAVER | @LGNWVR / Unsplash

Глава Федерации фигурного катания Литвы Витаутас Ясутис рассказал об отношении к Международному союзу конькобежцев (ISU). Его слова приводит Sports.ru.

Ясутис заявил, что в стране профессионально организовали чемпионат Европы, однако ISU мешал им своими многочисленными «советскими» пережитками. «Вроде бы в СССР выросли мы, но столько советского, сколько я вижу в ISU, не встречал нигде», — рассказал он.

Чемпионат Европы прошел с 10 по 14 января в Каунасе. В соревнованиях приняли участие 24 фигуриста, родившихся в России и сменивших спортивное гражданство. Представляющая Грузию бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова завоевала серебро в женском одиночном катании.

1 марта 2022 года ISU запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не принимают участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.

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      Анастасия Борисова
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