В России подорожает проезд для большегрузов

Тариф системы «Платон» для большегрузов вырастет с 1 февраля на 21 копейку за км

С 1 февраля 2024 года в России подорожает проезд по федеральным автодорогам для большегрузов. Об этом заявили в Министерстве транспорта РФ.

Тариф госсистемы «Платон» для транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 12 тонн будет проиндексирован на 7,42 процента, до 3,05 рубля за километр. Таким образом, плата за каждый километр пути увеличится на 21 копейку по сравнению с текущим тарифом.

В ведомстве отметили, что тариф будет повышен в соответствии с изменением индекса потребительских цен. Минтранс напомнил, что именно большегрузы оказывают наибольшее воздействие на дорожное полотно, ремонт которого осуществляется за счет средств Федерального дорожного фонда, поступающих через систему «Платон». По данным властей, пробег автомобилей массой более 12 тонн по федеральным трассам в 2023 году вырос сразу на 11 процентов в годовом выражении.

В Минтрансе подсчитали, что индексация тарифа не сильно повлияет на конечную стоимость перевозимых товаров. К примеру, при перевозке 20 тысяч литровых бутылок подсолнечного масла по маршруту Ростов-на-Дону — Москва (стоимость перевозки по новому тарифу «Платон» — 227 рублей) цена одной бутылки на полке магазина вырастет только на 1 копейку, заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в декабре стоимость бронирования большегрузных фур в России выросла на 34 процента в сравнении с уровнем начала 2023 года и достигла отметки в 82 рубля за километр пути. При этом на направлениях из Москвы в крупнейшие города-миллионники динамика роста оказалась еще больше. Так, стоимость фрахта полностью загруженных автомобилей (Full truck load) массой свыше 12 тонн без учета НДС на направлении из столицы в Казань увеличилась на 37 процентов, до 106 рублей за километр, в Санкт-Петербург — на 27 процентов, до 96 рублей за километр, в Екатеринбург — на 37 процентов, до 84 рублей за километр, в Новосибирск — на 35 процентов, до 74 рублей за километр, в Красноярск — на 44 процента, до 82 рублей за километр.