В России появятся дайджесты о нормах поведения мигрантов в обществе

В России запланировали составить дайджесты о поведении мигрантов в обществе

Российские власти запланировали составить дайджесты о нормах поведения мигрантов в обществе. Об этом стало известно из утвержденного правительством двухлетнего плана мероприятий по реализации Концепции миграционной политики России, информацию из документа приводит ТАСС.

«Создание и распространение информационных материалов для иностранных граждан о правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе с использованием возможностей цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов», — говорится в документе.

Соответствующая задача поставлена Федеральному агентству по делам национальностей, а также другим профильным ведомствам. Сроком исполнения назначено 10 декабря.

Помимо того, правительство планирует усовершенствовать систему государственного тестирования иностранцев на знание русского языка. В документе говорится, что эта мера направлена на создание дополнительных условий для мигрантов, чтобы они могли осваивать российские образовательные программы.

Ранее, 25 октября, глава РПЦ заявил о риске потерять идентичность из-за приезда в страну идеологически и религиозно чуждых русскому народу гастарбайтеров. По его мнению, мигранты далеки от русских по вере и культуре, поэтому властям не следует допускать в страну большое количество иностранных рабочих.

В ответ на это муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что перекладывание россиянами ответственности за национальную идентичность на других недопустимо. При этом он согласился, что мигрантов нужно интегрировать в российское общество, однако напомнил о многоконфессиональности России, которая обязывает уважать представителей всех национальностей и религий.

В свою очередь, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов назвал критику слов патриарха Кирилла о мигрантах хамской и агрессивной. По его словам, глава РПЦ корректно сформулировал и высказал свои опасения по сохранению в России традиционных культурно-исторических ценностей и «православного мира».