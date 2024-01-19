Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:10, 19 января 2024Россия

В России появятся дайджесты о нормах поведения мигрантов в обществе

В России запланировали составить дайджесты о поведении мигрантов в обществе

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российские власти запланировали составить дайджесты о нормах поведения мигрантов в обществе. Об этом стало известно из утвержденного правительством двухлетнего плана мероприятий по реализации Концепции миграционной политики России, информацию из документа приводит ТАСС.

«Создание и распространение информационных материалов для иностранных граждан о правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе с использованием возможностей цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов», — говорится в документе.

Соответствующая задача поставлена Федеральному агентству по делам национальностей, а также другим профильным ведомствам. Сроком исполнения назначено 10 декабря.

Помимо того, правительство планирует усовершенствовать систему государственного тестирования иностранцев на знание русского языка. В документе говорится, что эта мера направлена на создание дополнительных условий для мигрантов, чтобы они могли осваивать российские образовательные программы.

Материалы по теме:
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их» Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их»Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
25 февраля 2020
«Они чувствуют себя обиженными» Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
«Они чувствуют себя обиженными»Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
15 сентября 2021

Ранее, 25 октября, глава РПЦ заявил о риске потерять идентичность из-за приезда в страну идеологически и религиозно чуждых русскому народу гастарбайтеров. По его мнению, мигранты далеки от русских по вере и культуре, поэтому властям не следует допускать в страну большое количество иностранных рабочих.

В ответ на это муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что перекладывание россиянами ответственности за национальную идентичность на других недопустимо. При этом он согласился, что мигрантов нужно интегрировать в российское общество, однако напомнил о многоконфессиональности России, которая обязывает уважать представителей всех национальностей и религий.

В свою очередь, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов назвал критику слов патриарха Кирилла о мигрантах хамской и агрессивной. По его словам, глава РПЦ корректно сформулировал и высказал свои опасения по сохранению в России традиционных культурно-исторических ценностей и «православного мира».

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Литва, Латвия и Эстония создадут линию обороны на границе с Россией

      Пакистан захотел полностью восстановить дипломатические отношения с Ираном

      Отар Кушанашвили рассказал об алкогольной зависимости

      Диетолог рассказала о пользе доступного всем овоща

      Россиянка сломала свекру ребра удлинителем для розеток

      Сатанист открыл заседание окружной администрации воззванием к Сатане

      Собака растерзала кошку в багажном отделении самолета российской авиакомпании

      Тренер Ларионов продлил контракт с клубом КХЛ

      Ким Кардашьян заподозрили в удалении имплантов на новых фото

      Лунный модуль SLIM совершил посадку на Луну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше