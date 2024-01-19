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13:50, 19 января 2024Среда обитания

В российском городе ввели режим ЧС из-за постоянных коммунальных аварий

В Новосибирске из-за частых коммунальных аварий ввели режим ЧС

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новосибирске из-за частых коммунальных аварий ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Травников.

Он напомнил, что за сутки в Ленинском районе произошло три прорыва на трубах. При этом, по словам мэра, в зоне одной из аварий «события развиваются по плохому сценарию», поскольку при заполнении трубы был обнаружен новый дефект в трубопроводе на Петропавловской улице.

Из-за аварий в расположенные в Ленинском районе дома не поступает отопление. В настоящее время в без тепла остаются 107 домов.

Травников указал, что работы по устранению очередного порыва трубопровода ведут аварийные службами Сибирской генерирующей компании (СГК). Для ремонта также привлекают дополнительные бригады представителей управляющих компаний из соседних районов города.

Ранее прорвало трубы на улицах Титова, Пархоменко и Петропавловской. На последней из-за аварии в воздух поднялся столб воды высотой в семь этажей. За медицинской помощью обратились пять человек. Также сообщалось об автомобиле, который упал в образовавшуюся из-за аварии яму. Владелец машины получил ожоги.

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      Мария Черкасова
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