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21:28, 19 января 2024Мир

США и Великобритания нанесли два удара по Йемену

Al-Masirah: США и Великобритания нанесли два удара по йеменскому городу Ходейда

Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Reuters

США совместно с Великобританией нанесли два удара по йеменскому портовому городу Ходейда, который располагается на побережье Красного моря. Об этом сообщает телеканал Al-Masirah.

Отмечается, что удары были нанесены по району Аль-Джабана. При этом каких-либо деталей о пострадавших или разрушениях в ходе атаки не приводится.

Ранее лидер хуситов в Йемене Малик аль-Хуси заявил, что удары США и Великобритании неэффективны и не влияют на военные возможности движения. Он также добавил, что движение хуситов продолжает наращивать военный потенциал и действия Вашингтона и Лондона никак не влияют на его развитие.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что ракетные удары США и Великобритании по йеменским хуситам вызваны желанием Запада в очередной раз «намутить воду». Он подчеркнул, что подобные действия тормозят урегулирование и подрывают переговорный процесс с участием Саудовской Аравии.

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      Марина Совина
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