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09:52, 20 января 2024Спорт

Болельщики спели «Калинку» после матча российской теннисистки на Australian Open

Анна Калинская победила Стивенс и впервые вышла в 1/8 финала Australian Open
Анна Калинская

Анна Калинская. Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Болельщики спели «Калинку» во время матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает RT.

Песня прозвучала после встречи третьего круга турнира между россиянкой Анной Калинской и американкой Слоан Стивенс. Матч завершился победой отечественной спортсменки со счетом 6:7, 6:1, 6:4.

Россиянка впервые в карьере вышла четвертый круг Australian Open. В 1/8 финала Калинская встретится с победительницей встречи между соотечественницей Анной Блинковой и итальянкой Ясмине Паолини. Турнир завершится 28 января.

До этого зрители спели «Калинку» на Australian Open 15 января. Тогда песня прозвучала в перерыве встречи между Калинской и представительницей США Кэти Волынец. Американка, имеющая украинские корни и знающая русский язык, с улыбкой отреагировала на действия публики.

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      Анастасия Борисова
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