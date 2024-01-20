Болельщики спели «Калинку» после матча российской теннисистки на Australian Open
Болельщики спели «Калинку» во время матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает RT.
Песня прозвучала после встречи третьего круга турнира между россиянкой Анной Калинской и американкой Слоан Стивенс. Матч завершился победой отечественной спортсменки со счетом 6:7, 6:1, 6:4.
Россиянка впервые в карьере вышла четвертый круг Australian Open. В 1/8 финала Калинская встретится с победительницей встречи между соотечественницей Анной Блинковой и итальянкой Ясмине Паолини. Турнир завершится 28 января.
До этого зрители спели «Калинку» на Australian Open 15 января. Тогда песня прозвучала в перерыве встречи между Калинской и представительницей США Кэти Волынец. Американка, имеющая украинские корни и знающая русский язык, с улыбкой отреагировала на действия публики.