Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу в матче НХЛ

Хоккеист «Миннесоты» Капризов сделал дубль в матче НХЛ против «Флориды Пантерс»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сделал дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерс». Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла на арене «Амерант Банк Арене» в Санрайзе и завершилась со счетом 6:4. Капризов был признан первой звездой матча.

После 45 матчей «Миннесота» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 43 очка. «Флорида» находится на втором месте на Востоке, имея в активе 58 очков. На Западе лидирует «Ванкувер Кэнакс» (64 очка), на Востоке — «Бостон Брюинс».

Кирилл Капризов — олимпийский чемпион в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина вместе с московским ЦСКА. В 2021 году он был признан лучшим новичком НХЛ.