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16:09, 20 января 2024Спорт

Еще одна команда обеспечила себе участие в плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» победило минское «Динамо» и вышло в плей-офф КХЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московское «Динамо» одержало победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Статистика доступна на сайте турнира.

Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Никита Гусев, Егор Римашевский, Джордан Уил и защитник Даниил Пыленков. У минской команды гол забил защитник Дмитрий Коробов.

Таким образом, москвичи обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ. После 53 матчей «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 74 очка. До этого на Западе в плей-офф вышли еще две команды — ярославский «Локомотив» и петербургский СКА.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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      Анастасия Борисова
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