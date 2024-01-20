Мобилизованный морпех рассказал о рукопашной схватке в ДНР. Во время штурма он встретил трех солдат ВСУ

Морпех Куба победил в рукопашной схватке с ВСУ на донецком направлении

Мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения с позывным Куба рассказал, как в одиночку вступил в рукопашный бой с тремя солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военнослужащий сообщил, что вышел победителем из схватки на донецком направлении.

Боец уточнил, что инцидент, о котором идет речь, произошел в середине декабря прошлого года во время штурмового выхода.

Морпех раскрыл подробности противостояния в ДНР

Куба пояснил, что отправился один проверять дом, в котором, как оказалось, находились трое украинских военных. Первого он встретил уже у входа, между ними произошла перестрелка, в результате которой противник бежал.

Еще двое бойцов ВСУ засели внутри здания, якутчанин не сразу их заметил из-за темноты. Вскоре один из украинцев начал хватать его за ноги, завязалась борьба.

Я пока перезарядку автомата делал, он уже на спину залез — повалить меня. Я не успел перезарядиться. Все на адреналине было. (...) Бой на рукопашку пошел, кто быстрее. (...) Подрались чуть-чуть. Повалил его, за голову держал, потом нож достал Куба мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения

Российский военный рассказал о полученном в бою ранении

Военнослужащий уточнил, что в результате противостояния был ранен в правую руку. Несмотря на травму, он перехватил оружие в левую руку и ликвидировал противника. Третий боец ВСУ, по его словам, сдался в плен без боя.

Куба отметил, что не готовился к рукопашным схваткам, а нож купил, чтобы в полевых условиях открывать консервы. Россиянин выразил мнение, что в бою ему помогла подготовка морского пехотинца на срочной службе, а также навыки самбо и якутской национальной борьбы хапсагай, которыми он занимался в детстве.

Это у меня первый раз, до этого не доходило раньше. Но к этому надо быть подготовленным. Война — это война: могут в спину стрельнуть, могут со спины подойти. Лучше при себе иметь ножик Куба мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский боец ранее в одиночку атаковал позиции ВСУ у Сватово

Российский военнослужащий в начале января в одиночку атаковал позиции ВСУ у Сватово и уничтожил противника.

По данным военкоров, штурмовик Западного военного округа, вооруженный автоматом, подобрался к укрепленным позициям украинских войск на дистанцию броска гранаты, поразил их и вскоре после атаки вернулся к сослуживцам.

До этого в сети появился видеоролик, на котором было видно, как боец ВС России ударом ноги отбросил боеприпас, который упал с украинского беспилотника. Снаряд сдетонировал на безопасном расстоянии, не причинив вреда бойцам.