Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:28, 20 января 2024Бывший СССР

Мобилизованный морпех рассказал о рукопашной схватке в ДНР. Во время штурма он встретил трех солдат ВСУ

Морпех Куба победил в рукопашной схватке с ВСУ на донецком направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения с позывным Куба рассказал, как в одиночку вступил в рукопашный бой с тремя солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военнослужащий сообщил, что вышел победителем из схватки на донецком направлении.

Боец уточнил, что инцидент, о котором идет речь, произошел в середине декабря прошлого года во время штурмового выхода.

Морпех раскрыл подробности противостояния в ДНР

Куба пояснил, что отправился один проверять дом, в котором, как оказалось, находились трое украинских военных. Первого он встретил уже у входа, между ними произошла перестрелка, в результате которой противник бежал.

Еще двое бойцов ВСУ засели внутри здания, якутчанин не сразу их заметил из-за темноты. Вскоре один из украинцев начал хватать его за ноги, завязалась борьба.

Я пока перезарядку автомата делал, он уже на спину залез — повалить меня. Я не успел перезарядиться. Все на адреналине было. (...) Бой на рукопашку пошел, кто быстрее. (...) Подрались чуть-чуть. Повалил его, за голову держал, потом нож достал

Кубамобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения
Материалы по теме:
«Хотела не отмечать, но супруг ругает» Тысячи россиянок ждут мужей с СВО на Новый год. Что они чувствуют в это время?
«Хотела не отмечать, но супруг ругает»Тысячи россиянок ждут мужей с СВО на Новый год. Что они чувствуют в это время?
27 декабря 2023
Российский офицер признался в случайном убийстве девушки в Донбассе. Почему в его преступлении обвинили Героя России?
Российский офицер признался в случайном убийстве девушки в Донбассе.Почему в его преступлении обвинили Героя России?
28 декабря 2023
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024

Российский военный рассказал о полученном в бою ранении

Военнослужащий уточнил, что в результате противостояния был ранен в правую руку. Несмотря на травму, он перехватил оружие в левую руку и ликвидировал противника. Третий боец ВСУ, по его словам, сдался в плен без боя.

Куба отметил, что не готовился к рукопашным схваткам, а нож купил, чтобы в полевых условиях открывать консервы. Россиянин выразил мнение, что в бою ему помогла подготовка морского пехотинца на срочной службе, а также навыки самбо и якутской национальной борьбы хапсагай, которыми он занимался в детстве.

Это у меня первый раз, до этого не доходило раньше. Но к этому надо быть подготовленным. Война — это война: могут в спину стрельнуть, могут со спины подойти. Лучше при себе иметь ножик

Кубамобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский боец ранее в одиночку атаковал позиции ВСУ у Сватово

Российский военнослужащий в начале января в одиночку атаковал позиции ВСУ у Сватово и уничтожил противника.

По данным военкоров, штурмовик Западного военного округа, вооруженный автоматом, подобрался к укрепленным позициям украинских войск на дистанцию броска гранаты, поразил их и вскоре после атаки вернулся к сослуживцам.

До этого в сети появился видеоролик, на котором было видно, как боец ВС России ударом ноги отбросил боеприпас, который упал с украинского беспилотника. Снаряд сдетонировал на безопасном расстоянии, не причинив вреда бойцам.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Мобилизованный морпех рассказал о рукопашной схватке в ДНР. Во время штурма он встретил трех солдат ВСУ

      Подростков в Северной Корее приговорили к каторге за дорамы и k-pop

      Комик Гудков отказался от провокационных шуток на московских корпоративах

      Сдерживающих чихание людей предупредили об опасных последствиях

      Пенсионерка в Москве лишилась 11 миллионов рублей из-за мошенников

      В США рассказали о влиянии российских систем РЭБ на дроны ВСУ

      В Запорожской области разрушен ряд объектов инфраструктуры

      Семья участника СВО стала жертвой мошенничества ремонтников

      Страны Запада отошли от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»

      Италия приостановила поставки оружия Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше