На тренера клуба КХЛ совершено нападение

Неизвестный напал на главного тренера «Нефтехимика» Леонтьева в Нижнекамске

На главного тренера хоккейного «Нефтехимика» Олега Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, инцидент произошел утром 20 января. Неизвестный молодой человек, проходя мимо, толкнул Леонтьева, а затем ударил его по голове.

Тренеру наложили два шва. Он обратился с заявлением в полицию.

Леонтьев тренирует «Нефтехимик» с 2021 года. Клуб в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 53 очка по итогам 54 матчей. Следующую игру «Нефтехимик» проведет дома 21 января против «Адмирала».

22 декабря 2023 года сообщалось, что бывший тренер олимпийской сборной Италии по фехтованию 93-летний Аттилио Фини дал отпор напавшему на него грабителю. В Милане по дороге домой к нему подошел неизвестный, направил пистолет в область груди и потребовал отдать часы и деньги. Фини ударил злоумышленника и выбил оружие из его рук. Преступника задержали.