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12:33, 20 января 2024Спорт

Назван самый ненавистный футболист в истории

Экс-игрок «Манчестер Сити» Бартон назван самым ненавистным футболистом в истории

Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com

Издание FourFourTwo составило список самых ненавистных людей в истории футбола. Об этом сообщает Telecomasia.net.

Самым ненавистным игроком назван бывший полузащитник английского «Манчестер Сити» Джои Бартон. Второе место занял бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер, третьим стал чемпион мира в составе сборной Германии Харальд Шумахер.

На четвертом месте расположился экс-глава Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини. Пятым стал бывший нападающий сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф.

В материале говорится, что Бартон был хорошим футболистом, однако отрицательным человеком. «Тушение зажженной сигары о глаз молодого игрока? Многочисленные акты агрессии как на поле, так и за его пределами? Откровенно отвратительные нападки в социальных сетях на женщин в футболе?» — указали журналисты.

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      Анастасия Борисова
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