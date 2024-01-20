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08:13, 20 января 2024Мир

Посол заявил о дискриминации российских рыбаков на Фарерах

Посол РФ Барбин обвинил Фарерские острова в дискриминации российских рыбаков

Фото: Bob Strong / Reuters

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Москва не пожертвует интересами своих рыбаков ради сохранения соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами. Его слова приводит РИА Новости.

Посол обвинил Фарерские острова в дискриминации российских рыбаков и напомнил, что регион ввел ограничения на заход в порты для российских рыболовных судов. В ответ на это Росрыболовство предложило принять запрет на ввоз морепродуктов с островов.

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«Предлагаемые российские ответные меры не направлены на ухудшение двусторонних отношений в рамках соглашения в области рыболовства 1977 года, однако перспективы для сохранения масштабного взаимодействия в этой сфере, включая торговлю рыбной продукцией, заметно ухудшились», — отметил дипломат.

Барбин подчеркнул, что сотрудничество с Фарерами в отрасли рыболовства возможно только на основе взаимной выгоды. Этот фактор определит судьбу соглашения, заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления об опасности российских рыбаков для Дании. Соответствующие сообщения она назвала вбросами и частью кампании Запада.

В октябре Росрыболовство предложило правительству России ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов.

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      Марина Совина
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