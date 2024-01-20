Российская и украинская теннисистки обменялись рукопожатиями на Australian Open

Россиянка Минчева и украинка Котляр обменялись рукопожатиями на Australian Open

Российская теннисистка Влада Минчева обменялась рукопожатиями с украинкой Елизаветой Котляр после матча первого круга юниорского Australian Open. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянки. По окончании встречи спортсменки подошли к сетке и поприветствовали друг друга.

Минчева располагается на 21-е месте в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). В ее активе шесть побед на турнирах под эгидой организации. Котляр занимает 53-е место рейтинга ITF.

Украинские теннисистки не жмут руки россиянкам и белорускам и не делают совместные фото после матчей. В ответ на это зрители иногда освистывают спортсменок.