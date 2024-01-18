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17:41, 18 января 2024Спорт

Украинка отказалась пожать руку сменившей гражданство россиянке на AO

Украинка Ястремская не пожала руку экс-россиянке Грачевой на Australian Open
Даяна Ястремская

Даяна Ястремская. Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Украинская теннисистка Даяна Ястремская отказалась пожать руку представляющей Францию экс-россиянке Варваре Грачевой на Australian Open (AO). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча второго круга завершилась победой Ястремской со счетом 6:3, 6:2. После окончания матча украинка подошла к сетке и предложила сопернице коснуться ракетками взамен традиционного рукопожатия.

Грачева сменила гражданство в 2023 году. Она объяснила, что приняла решение еще до пандемии, потому что много лет живет и тренируется во Франции.

Украинские теннисистки не жмут руки россиянкам и белорускам и не делают совместные фото после матчей. В ответ на это зрители иногда освистывают спортсменок.

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      Дарья Коршунова
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