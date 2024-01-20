Российских футболистов осудили за жалобы на повышение цен

Канчельскис осудил российских футболистов за жалобы на повышение цен на продукты

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал отечественных игроков за жалобы на повышение цен на продукты. Его слова приводит Sport24.

Канчельскис осудил футболистов и назвал их поведение ужасным кощунством и полнейшим безобразием. «Им должно быть стыдно думать и начинать говорить о таких вещах. В наше время, когда я был футболистом, у людей были совершенно другие понятия и ценности. Никто из футболистов и других спортсменов не жаловался, хотя бывало, что мы недоедали. Довольствовались тем, что есть», — заявил он.

Ранее футболист «Зенита» Данил Круговой пожаловался на растущие цены при прежних зарплатах. «Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить. Значит, футболисты тоже ощущают рост цен? Да, конечно, как все люди», — рассказал он.

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев также отметил повышение цен. «Яйца за 150 рублей? Это дорого. Народ у нас живет не так богато, чтобы покупать яйца за 150 рублей», — сказал он «РБ Спорт».