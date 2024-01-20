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10:22, 20 января 2024Спорт

Стало известно о желании тренера «Спартака» возглавить испанский клуб

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить испанский клуб «Кадис»

Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить испанский клуб «Кадис». Об этом стало известно журналисту Анхель Гарсия, о чем он написал в соцсети Х.

По информации источника, Абаскаль является наиболее предпочтительным кандидатом на замену нынешнему тренеру клуба Серхио Гонсалесу. О подробностях соглашения не сообщается.

После 21 матча «Кадис» располагается на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 15 очками, находясь в зоне вылета. Лидирует «Жирона», в активе которой 49 очков.

18 января генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что Абаскаль продолжит работать и должен исправить ситуацию. После 18 туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги в активе «Спартака» 30 очков. Команда находится на пятом месте в турнирной таблице.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В прошлом сезоне команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России.

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      Анастасия Борисова
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