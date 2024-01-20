Стало известно о желании тренера «Спартака» возглавить испанский клуб

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить испанский клуб «Кадис»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить испанский клуб «Кадис». Об этом стало известно журналисту Анхель Гарсия, о чем он написал в соцсети Х.

По информации источника, Абаскаль является наиболее предпочтительным кандидатом на замену нынешнему тренеру клуба Серхио Гонсалесу. О подробностях соглашения не сообщается.

После 21 матча «Кадис» располагается на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 15 очками, находясь в зоне вылета. Лидирует «Жирона», в активе которой 49 очков.

18 января генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что Абаскаль продолжит работать и должен исправить ситуацию. После 18 туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги в активе «Спартака» 30 очков. Команда находится на пятом месте в турнирной таблице.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В прошлом сезоне команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России.