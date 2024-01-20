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00:26, 21 января 2024Спорт

Тренер КХЛ связал нападение на него с сериалом «Слово пацана»

Тренер «Нефтехимика» Леонтьев связал нападение на него с сериалом «Слово пацана»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Олег Леонтьев рассказал подробности нападения, в котором ему разбили скулу. Его комментарий приводит «Матч ТВ».

Специалист связал произошедшее с сериалом «Слово пацана: Кровь на асфальте». По его словам, после выхода картины выросла агрессия на улицах. «Из-за этого сериала у них чешутся кулаки. Значит, столько зла сидит в людях, что им достаточно такой кинематографической искры, чтобы в душе вспыхнул пожар», — заключил он.

Леонтьев добавил, что написал заявление в полицию и ожидает обвинений от нападавшего, которого он догнал и заснял на камеру. «Он очень дерзкий, разговаривал со мной грубо, хамил, постоянно матом ругался. Двое других еще были адекватными. А этот — просто хамло», — поделился тренер.

Неизвестный молодой человек напал на Леонтьева утром 20 января. Тренеру пришлось обратиться за медицинской помощью, ему наложили несколько швов.

«Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел в декабре 2023 года. Этот сериал стал главным культурным событием конца года в России.

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