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14:55, 20 января 2024Из жизни

Во Франции задержали серийных похитителей книг русских писателей из библиотек

Во Франции задержали граждан Грузии за кражу из библиотек книг Пушкина и Гоголя

Фото: Unsplash

Во Франции задержали группу преступников — граждан Грузии, которые похищали из европейских библиотек прижизненные издания русских писателей Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на европейские СМИ.

Le Parisien пишет, что от серийных похитителей книг пострадали библиотеки во Франции, Швейцарии, Германии, Финляндии, Польше, Литве, Латвии, Эстонии.

По мнению российского издания, лица с грузинским гражданством могли совершать кражи для заказчиков из России. В библиотеках они рассказывали, что исследуют русскую литературу, и, получив книги, уносили их или меняли на фальшивые. Один из похитителей заявил, что любит эти книги и пишет диссертацию на тему «Демократия в русской литературе XIX века». Из-за его действий Национальная библиотека Франции BnF потеряла восемь книг общей стоимостью €650 тыс.

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Известно, что 17 книг Пушкина и Гоголя были похищены в Латвийской национальной библиотеке, восемь унесли из библиотеки Тартуского университета в Эстонии, в библиотеке Женевского университета пропал сборник Пушкина.

Ранее в Бельгии нашли работы Пикассо и Шагала, похищенные в 2010 году. Краденые картины хранились в подвале здания в городе Антверпен.

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      Александра Лисица
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