16-летняя российская теннисистка вылетела с Australian Open

16-летняя Мирра Андреева проиграла Крейчиковой и вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева вылетела в четвертом круге Australian Open 2024 года. Результаты доступны на сайте турнира.

В матче 1/8 финала Australian Open 16-летняя спортсменка проиграла чешке Барборе Крейчиковой. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Россиянка впервые играла в основной сетке Australian Open.

18 января Андреева обыграла француженку Диан Парри в матче третьего круга Australian Open. Россиянка уступала в третьем, решающем сете со счетом 1:5, однако довела дело до тай-брейка, который выиграла. Итоговый счет 1:6, 6:1, 7:6 в пользу Андреевой. Соперницы провели на корте 2 часа и 23 минуты.

Андреева занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Крейчикова является 11-й ракеткой мира.