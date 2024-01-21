Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алекс де Минор
0:1
2-й сет
live
Андрей Рублёв
Australian Open (м)
Торпедо
Сегодня
13:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
14:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Борнмут
Сегодня
19:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|21-й тур
12:07, 21 января 2024Спорт

16-летняя российская теннисистка вылетела с Australian Open

16-летняя Мирра Андреева проиграла Крейчиковой и вылетела с Australian Open

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российская теннисистка Мирра Андреева вылетела в четвертом круге Australian Open 2024 года. Результаты доступны на сайте турнира.

В матче 1/8 финала Australian Open 16-летняя спортсменка проиграла чешке Барборе Крейчиковой. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Россиянка впервые играла в основной сетке Australian Open.

18 января Андреева обыграла француженку Диан Парри в матче третьего круга Australian Open. Россиянка уступала в третьем, решающем сете со счетом 1:5, однако довела дело до тай-брейка, который выиграла. Итоговый счет 1:6, 6:1, 7:6 в пользу Андреевой. Соперницы провели на корте 2 часа и 23 минуты.

Андреева занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Крейчикова является 11-й ракеткой мира.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Афганистане разбился российский самолет. У него отказали сразу два двигателя

      Бегун умер после участия в марафоне

      Упавший в Афганистане российский самолет выполнял медицинский рейс

      В США предрекли «полный коллапс» на Украине в финале конфликта с Россией

      Украинская модель прикрыла интимные места шевронами с национальной символикой

      В России высказались о возможных потерях Запада при конфискации активов Москвы

      Группу для расследования направили на место крушения самолета в Афганистане

      Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Афганистане

      Раскрыта причина задержания двух рэперов во время концерта в клубе в Петербурге

      16-летняя российская теннисистка вылетела с Australian Open

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше