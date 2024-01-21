Количество погибших при обстреле ДНР увеличилось до 25 человек

Пушилин: количество погибших при обстреле ДНР увеличилось до 25 человек

Количество погибших при обстреле Донецкой народной республики (ДНР) Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличилось до 25 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он также добавил, что еще 20 человек пострадали — сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. Трое из пострадавших, к сожалению, не выжили», — написал Пушилин. Он также принес соболезнования близким погибших в результате обстрела.

Ранее лидер партии ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий отреагировал на обстрел Донецка. Политик заявил о том, что лишение жизни мирных жителей ДНР — это попытка Украины продемонстрировать Западу сопротивление РФ.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров по микрорайону Текстильщик в Донецке. Под удар попали торговые ряды и магазины.