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20:58, 21 января 2024Спорт

Ласицкене рассказала о знакомстве с Валиевой

Мария Ласицкене рассказала, что Камила Валиева очень приятная и яркая
Мария Ласицкене

Мария Ласицкене. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о знакомстве с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам россиянки, соотечественница очень приятная и яркая. «Понимаю, что у нее сейчас очень сложный период, конечно, ей уже хочется знать результат дела в CAS и жить уже дальше. Это сложно, но, как я почувствовала и увидела, она старается быть на позитиве и развиваться», — заявила легкоатлетка.

Ранее стало известно, что Валиева пропустит чемпионат России-2024 по прыжкам. Это связано с состоянием здоровья спортсменки.

17-летняя фигуристка является фигуранткой допингового расследования. В пробе Валиевой от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата. Окончательное решение по делу спортсменки вынесет CAS в январе 2024 года.

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      Алексей Гусев
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