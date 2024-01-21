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18:01, 21 января 2024Спорт

Рэпер Дрейк потерял сотни тысяч долларов на чемпионском бое UFC

Talksport: Дрейк потерял $700 тыс. на чемпионском бое Стриклэнд — дю Плесси UFC

Фото: Gonzales Photo / Samy Khabthani / Globallookpress.com

Канадский рэпер Дрейк проиграл сотни тысяч долларов на чемпионском бое Шона Стриклэнда — Дрикуса дю Плесси в Ultimate Fighting Championship (UFC). Музыкант поставил на победу Стриклэнда, сообщает Talksport.

В результате Дрейк потерял 700 тысяч долларов. Бой между Стриклэндом и дю Плесси прошел в Торонто, Стриклэнд впервые защищал титул и уступил раздельным решением судей.

Отмечается, что Дрейк регулярно делает крупные ставки на спортивные соревнования и часто проигрывает. Так, в сентябре рэпер поставил 500 тысяч долларов на соперника Стриклэнда Исраэля Адесанью, после чего тот лишился пояса чемпиона. Он также ставил на бойца Конора Макгрегора, когда тот проиграл Хабибу Нурмагомедову, и боксера Энтони Джошуа, который уступил Энди Руису-младшему.

Ранее Дрейк упомянул российского хоккеиста Александра Овечкина в одной из своих песен. Трек называется I'm On One, в тексте рэпер сравнивает себя со спортсменом.

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      Александра Качан
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