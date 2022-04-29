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Рэпер Дрейк упомянул Овечкина в новой песне

Канадский рэпер Дрейк сравнил себя с российским хоккеистом Овечкиным в новой песне
Дрейк

Дрейк. Фото: Mark Blinch / Reuters

Канадский рэпер Дрейк упомянул российского хоккеиста, нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в новой песне. Строчки из композиции доступны в Twitter Bleacher Report.

Название нового трека — I'm On One. «Я думаю только о своих целях, будто я Овечкин, // Я думаю о своих целях, будто я [футболист Лионель] Месси», — сравнил себя исполнитель со спортсменами.

26 апреля НХЛ провела церемонию чествования Овечкина. Мероприятие было приурочено к выходу 36-летнего россиянина на третью строчку в списке лучших снайперов в истории лиги.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Дарья Коршунова
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