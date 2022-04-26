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«Вашингтон» проведет церемонию чествования Овечкина

«Вашингтон» проведет церемонию в честь третьего места Овечкина в списке лучших снайперов
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» проведет церемонию чествования российского нападающего Александра Овечкина. Об этом сообщается на сайте команды.

Мероприятие пройдет 26 апреля перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Церемония приурочена к попаданию 36-летнего Овечкина на третью строчку в списке лучших снайперов в истории лиги.

Лучшим снайпером НХЛ является канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы. У расположившегося на втором месте Горди Хоу 801 гол. Овечкин с 780 шайбами занимает третью строку и является лучшим европейским снайпером в истории лиги.

25 апреля россиянин получил травму плеча. Во время матча против «Торонто Мэйпл Лифс» он споткнулся о клюшку вратаря соперника Эрика Челльгрена и на скорости врезался в борт плечом.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Анастасия Борисова
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