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19:06, 21 января 2024Мир

Саудовская Аравия назвала условие для нормализации отношений с Израилем

В Саудовской Аравии заявили о невозможности налаживать отношения с Израилем

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Саудовская Аравия не может налаживать отношения с Израилем без долгосрочного урегулирования вопроса по Палестине. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, передает ТАСС.

Министр пояснил, что это решение — единственный выгодный для них путь. Также он выразил надежду, что через решение палестинского вопроса будет достигнута стабильность.

Ранее Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ракетные удары США и Великобритании по йеменским хуситам тормозят урегулирование палестинского вопроса и подрывают переговорный процесс с участием Саудовской Аравии.

19 января США совместно с Великобританией дважды ударили по йеменскому портовому городу Ходейда.

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      Илона Палей
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