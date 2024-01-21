Саудовская Аравия назвала условие для нормализации отношений с Израилем

В Саудовской Аравии заявили о невозможности налаживать отношения с Израилем

Саудовская Аравия не может налаживать отношения с Израилем без долгосрочного урегулирования вопроса по Палестине. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, передает ТАСС.

Министр пояснил, что это решение — единственный выгодный для них путь. Также он выразил надежду, что через решение палестинского вопроса будет достигнута стабильность.

Ранее Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ракетные удары США и Великобритании по йеменским хуситам тормозят урегулирование палестинского вопроса и подрывают переговорный процесс с участием Саудовской Аравии.

19 января США совместно с Великобританией дважды ударили по йеменскому портовому городу Ходейда.