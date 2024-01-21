Сергей Семак заявил о нехватке российских футболистов в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о том, что в команде не хватает российских футболистов. Его слова приводит сайт клуба.

«Российские игроки — будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля — нам, конечно, не помешают. У нас есть Васильев, посмотрим, как он будет выглядеть, также мы взяли Ахметова в центр поля», — отметил Семак.

Он также высказался об уходе из команды Даниила Кругового. «С точки зрения игровой составляющей — это игрок обоймы с российским паспортом. Думаю, у нас есть, кому сыграть, кем заменить», — заявил тренер.

Ранее бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о легионерах, выступающих за петербургский «Зенит». Экс-игрок назвал число бразильцев в команде слишком большим.