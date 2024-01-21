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16:38, 21 января 2024Спорт

Тренер назвал способы сжигать калории во время отдыха

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Джулиан Эрнест рассказал, как сжигать калории во время отдыха. Его слова приводит Express.

Эрнест заявил, что для этого необходимо выполнять силовые тренировки, в частности упражнения с отягощениями или мышечные тренировки. Он посоветовал выполнять становую тягу, румынскую тягу, сгибания рук на бицепс с гантелями, приседания со штангой или грифом.

Подобные тренировки могут повысить скорость метаболизма — скорость, с которой тело сжигает калории для поддержания повседневной деятельности. Таким образом, даже когда человек расслабляется после тренировки, тело продолжает эффективно сжигать калории.

В ноябре 2023 года модель и телеведущая Яна Сапета назвала простой способ накачать пресс, не вставая с кровати. Для начала нужно потянуться, положив руки за голову или вдоль тела. Затем необходимо слегка приподнять верхнюю часть тела и зафиксироваться на несколько секунд в этом положении.

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      Анастасия Борисова
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