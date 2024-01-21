Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:03, 21 января 2024Россия

В Совфеде оценили идею Киева о ядерном разоружении России

Сенатор Бондарев назвал идею Киева об отказе России от ядерного щита бредом

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Сенатор Виктор Бондарев назвал идею Украины о том, что Россия должна отказаться от ядерного щита, бредом сумасшедшего. Его слова передает РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на заявление замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка, который высказал мнение, что Россия должна отказаться от ядерного оружия при заключении мирного соглашения после окончания конфликта на Украине.

«Россия никогда в одностороннем порядке не откажется от своего ядерного щита: он необходим нам для защиты от Запада, а вовсе не для нападения на него. Это реальная гарантия, что ни одна сволочь в здравом уме не покусится на прямой конфликт с нами», — сказал Бондарев.

Он добавил, что животный страх удерживает западные страны от прямого конфликта с Россией из-за наличия у страны ядерного оружия. По мнению Бондарева, именно поэтому страны Запада воюют с Россией чужими руками.

На идею Киева отреагировал и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, Москва не согласится на ядерное разоружение ради мира с Киевом. Сенатор назвал такую идею анекдотичной и смешной.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ДНР объявили 22 января днем траура после обстрела рынка со стороны ВСУ

      Семак заявил о нехватке российских футболистов в «Зените»

      Выживших при крушении самолета в Афганистане передали «Талибану»

      Израиль отказался прекратить бои в Газе в обмен на освобождение заложников

      В Совфеде оценили идею Киева о ядерном разоружении России

      В Европарламенте раскритиковали реакцию Запада на обстрел ВСУ Донецка

      «Спартак» потерпел восьмое поражение в последних девяти матчах КХЛ

      Драка на ножах из-за девушки в хиджабе в российском городе попала на видео

      В США призвали Израиль сконцентрироваться на борьбе с лидерами ХАМАС

      Российский полковник высказался о возможностях Украины без новой мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше