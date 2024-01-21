В Совфеде оценили идею Киева о ядерном разоружении России

Сенатор Бондарев назвал идею Киева об отказе России от ядерного щита бредом

Сенатор Виктор Бондарев назвал идею Украины о том, что Россия должна отказаться от ядерного щита, бредом сумасшедшего. Его слова передает РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на заявление замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка, который высказал мнение, что Россия должна отказаться от ядерного оружия при заключении мирного соглашения после окончания конфликта на Украине.

«Россия никогда в одностороннем порядке не откажется от своего ядерного щита: он необходим нам для защиты от Запада, а вовсе не для нападения на него. Это реальная гарантия, что ни одна сволочь в здравом уме не покусится на прямой конфликт с нами», — сказал Бондарев.

Он добавил, что животный страх удерживает западные страны от прямого конфликта с Россией из-за наличия у страны ядерного оружия. По мнению Бондарева, именно поэтому страны Запада воюют с Россией чужими руками.

На идею Киева отреагировал и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, Москва не согласится на ядерное разоружение ради мира с Киевом. Сенатор назвал такую идею анекдотичной и смешной.