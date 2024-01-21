Ученые назвали вызывающий рак крови вирус

Haematologica: гепатиты B и C могут привести к раку крови

Множественная миелома, выявленная после лечения гепатита может быть вызвана вирусами гепатита. Об этом заявили ученые в своей статье для медицинского журнала Haematologica.

Как указывается, при множественной миеломе в большом количестве появляются аномальные клетки, которые вырабатывают тела для защиты от той или иной инфекции. Несколько лет назад пациент в Испании излечился от миеломы, после того как врачи избавили его от гепатита С с помощью ряда препаратов. В итоге клетки, которые вырабатывают антитела против гепатита, перестали в избытке размножаться в его костном мозге.

Ученые решили выяснить, было ли связано избавление от миеломы с противовирусной терапией. Специалисты провели исследование на 54 пациентах с гепатитами B и C. Кроме того, у всех участников была зафиксирована моноклональная гаммапатия. Это состояние, которое в ряде случаев предшествует множественной миеломе.

Ученым удалось установить, что в организме пациентов было много нацеленных на вирус гепатита антител. Также эксперты исследовали 1300 пациентов с множественной миеломой, инфицированных гепатитом B, а также 1200 человек с гепатитом С. Как указывается в статье, в обоих случаях у тех, кто получал противовирусное лечение, вероятность выживания была значительно выше.

Специалисты пришли к выводу, что пациентам с гепатитом В или С необходимо как можно раньше начинать противовирусную терапию. Кроме того, важно исключать эти инфекции у людей с моноклональными гаммапатиями. Это поможет избежать развития злокачественной опухоли.

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