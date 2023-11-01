Открыт принципиально новый метод лечения рака крови

Nature Cancer: открыт новый препарат для лечения рака крови

Международная команда ученых открыла принципиально новый метод лечения рака крови. Результаты исследования описаны в журнале Nature Cancer.

В ходе 20-летней работы авторы сосредоточились на изучении нового класса препаратов под названием иметелстат, который эффективен для уничтожения раковых клеток лейкемии в лабораторных условиях. Причем оказалось, что вещество вызывает особый тип клеточной гибели — ферроптоз, открытый лишь недавно. Специалистам удалось впервые продемонстрировать этот процесс в образцах раковых клеток крови.

Иметелстат проникает в лейкозную раковую клетку и взаимодействует с двумя важными ферментами, которые регулируют метаболизм жирных кислот. Это вызывает разрыв клеточной мембраны, что приводит к гибели раковых клеток при остром миелоидном лейкозе.

Новые варианты лечения особенно важны для пациентов, на которых не воздействуют традиционные методы терапии. Кроме того, потенциально препарат можно будет использовать и для других видов рака. На данный момент ученые приступили ко второй фазе клинических испытаний у пациентов с острым миелоидным лейкозом.

В сентябре сотрудники Немецкого центра исследований рака (DKFZ) разработали подход по усилению иммунного ответа против рака крови.