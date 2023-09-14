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18:05, 15 сентября 2023Наука и техника

Обнаружен способ усилить иммунный ответ против рака

Cancer Cell: обнаружен способ усилить иммунный ответ против рака

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Ученые из Немецкого центра исследований рака (DKFZ) обнаружили способ усилить иммунный ответ против рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Cell.

В ходе испытаний на мышах, которым ввели человеческие клетки рака крови, специалисты заметили, что мембранный белок CMTM6 увеличивает экспрессию CD58, тем самым улучшая иммунный ответ против опухоли. CD58 — молекула, которая при связывании с рецептором в иммунной клетке усиливает активацию иммунных Т-клеток. Если связывание CD58 с ее рецептором блокируется, то иммунный ответ против многих видов рака не подавляется.

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Дополнительные испытания на клетках человека показали, что более высокая экспрессия CMTM6 или CD58 значительно увеличивала иммунный ответ на иммунотерапию. В будущем команда планирует изучить возможность корректировки экспрессии рассмотренных белков в лабораторных экспериментах. В конечном итоге это позволит улучшить эффективность иммунотерапии рака.

В сентябре 2023 года сотрудники Университета Пердью (США) впервые представили терапию против онкологических заболеваний на основе модифицированной микроРНК. Метод заставляет раковые клетки поглощать фрагмент РНК, ответственный за прекращение клеточного деления. В итоге опухоли перестают расти.

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    Елена Апазиди
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