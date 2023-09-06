Разработана новая противораковая терапия на основе микроРНК

Oncogene: разработана противораковая терапия на основе микроРНК

Ученые из Университета Пердью (США) разработали первую противораковую терапию на основе модифицированной микроРНК. Результаты исследования опубликованы в журнале Oncogene.

Новый подход воздействует на опухоли, заставляя раковые клетки поглощать фрагмент РНК, ответственный за прекращение клеточного деления. Именно неконтролируемое деление клеток, которое незаметно для иммунной системы, приводит к увеличению опухоли.

В ходе экспериментов команда модифицировала уже одобренные FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) для использования в качестве лекарств химические структуры.

В испытаниях на мышах микроРНК-34a сохранялась как минимум 120 часов после введения. После попадания в раковые клетки она прикрепляла двойную цепочку к молекуле витамина фолата (фолиевой кислоты). Это вещество необходимо клеткам (в том числе здоровым) для роста. Опухолевые клетки многих видов рака (молочной железы, легких, яичников и шейки матки) имеют на поверхности гораздо больше рецепторов фолиевой кислоты, чем здоровые клетки.

В результате терапия замедляла или останавливала деление клеток в течение 21 дня исследования. Модифицированная микроРНК-34a невидима для иммунной системы, что важно, поскольку иммунные клетки обычно атакуют введенную в организм двухцепочечную РНК. Кроме того, метод сильно подавлял активность трех генов — MET, CD44 и AXL, которые ассоциируют с раком. Это делало раковые клетки восприимчивыми к другим вариантам лечения.

На данный момент команда подала заявку на патент терапии. В будущем планируется продолжить испытания и в конечном итоге провести клинические исследования на людях.