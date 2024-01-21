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13:28, 21 января 2024Россия

ВС РФ установили контроль над 35 населенными пунктами в Харьковской области

В Харьковской области ВС РФ контролируют 35 населенных пунктов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России контролируют 35 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации области Виталия Ганчева.

По данным Ганчева, 35-м взятым под контроль населенным пунктом стало село Крахмальное.

Ранее Минобороны России заявило о взятии села на купянском направлении под контроль. Украина признала его потерю.

18 января Российская армия взяла под контроль село Веселое в Донецкой народной республике (ДНР).

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