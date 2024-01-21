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17:57, 21 января 2024Спорт

Вылетевшая с Australian Open 16-летняя россиянка оценила выступление на турнире

Вылетевшая с Australian Open Мирра Андреева заявила, что провела хороший турнир

Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева, вылетевшая в четвертом круге Australian Open, оценила выступление в Австралии. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

16-летняя спортсменка заявила, что провела хороший турнир. «Второй раз в жизни играла в четвертом круге, и, надеюсь, не в последний. Жду возвращения сюда в следующем году. Мне очень нравится Мельбурн, нравится атмосфера, нравится играть на этих кортах», — заявила Андреева.

Ранее в матче 1/8 финала Australian Open россиянка проиграла чешке Барборе Крейчиковой. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Россиянка впервые играла в основной сетке Australian Open.

Андреева занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Организация признала ее новичком года по итогам 2023-го.

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      Алексей Гусев
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