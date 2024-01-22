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21:43, 22 января 2024Спорт

Легенда «Спартака» назвал подходящего клубу футболиста

Ловчев заявил, что футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян подошел бы «Спартаку»
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Евгений Ловчев назвал подходящего клубу футболиста. Его слова приводит «Матч ТВ».

Легенда красно-белых заявил, что хотел бы увидеть в команде полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. По его мнению, «Спартаку» нужно несколько футболистов для усиления состава.

9 июня нидерландский «Аякс» сделал «Краснодару» предложение по покупке Сперцяна. Спортивный директор клуба Свен Мислинтат обращался в агентство, ведущее дела игрока. Однако в августе стало известно, что Мислинтату не дали разрешение на приобретение Сперцяна по моральным соображениям.

23-летний Сперцян имеет российское и армянское гражданство. С 2021 года он выступает за сборную Армении. В текущем сезоне Российской премьер-лиги хавбек принял участие в 18 матчах, забив восемь мячей и отдав две голевые передачи.

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      Анастасия Борисова
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