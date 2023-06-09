Европейский клуб захотел купить игрока из клуба РПЛ

De Telegraaf: «Аякс» сделал предложение «Краснодару» по покупке полузащитника Сперцяна

Нидерландский «Аякс» захотел купить игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает издание De Telegraaf.

По их данным, клуб из Амстердама выразил российской команде заинтересованность в полузащитнике и уже сделал предложение, а спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат обратился в агентство, ведущее дела российско-армянского футболиста.

Сообщается, что покупка может обойтись «Аяксу» в девять миллионов евро. При этом, по данным источника «Чемпионата», сумма выкупа может составить более 10 миллионов. А в официальные переговоры европейский клуб планирует вступить после финала Кубка России, который состоится 11 июня.

В апреле сообщалось, что французский «Марсель» заинтересовался Эдуардом Сперцяном. «Для "Марселя" он является одной из трансферных целей на этот год. Главный тренер Игорь Тудор хочет подписать полузащитника для усиления конкуренции в полузащите команды», — рассказывал источник Sport24.

23-летний Сперцян — уроженец Ставрополя, имеет российское и армянское гражданство. С 2021 года выступает за сборную Армении. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги хавбек сыграл в 28 матчах, забив 10 голов и отдав 11 голевых передач. 11 июня вместе с «Краснодаром» сыграет в «Лужниках» в финале Кубка России против ЦСКА.