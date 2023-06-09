Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алина Корнеева
Сегодня
12:00 (Мск)
Алиса Октябрёва
Ролан Гаррос — девушки
Каспер Рууд
Сегодня
18:30 (Мск)
Александр Зверев
Ролан Гаррос (м)
Пари Нижний Новгород
Завтра
14:30 (Мск)
Родина
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Ига Свёнтек
Завтра
16:00 (Мск)
Каролина Мухова
Ролан Гаррос (ж)
Факел
Завтра
17:30 (Мск)
Енисей
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
09:51, 9 июня 2023Спорт

Европейский клуб захотел купить игрока из клуба РПЛ

De Telegraaf: «Аякс» сделал предложение «Краснодару» по покупке полузащитника Сперцяна

Фото: Степан Ноздрев / ТАСС

Нидерландский «Аякс» захотел купить игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает издание De Telegraaf.

По их данным, клуб из Амстердама выразил российской команде заинтересованность в полузащитнике и уже сделал предложение, а спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат обратился в агентство, ведущее дела российско-армянского футболиста.

Сообщается, что покупка может обойтись «Аяксу» в девять миллионов евро. При этом, по данным источника «Чемпионата», сумма выкупа может составить более 10 миллионов. А в официальные переговоры европейский клуб планирует вступить после финала Кубка России, который состоится 11 июня.

В апреле сообщалось, что французский «Марсель» заинтересовался Эдуардом Сперцяном. «Для "Марселя" он является одной из трансферных целей на этот год. Главный тренер Игорь Тудор хочет подписать полузащитника для усиления конкуренции в полузащите команды», — рассказывал источник Sport24.

23-летний Сперцян — уроженец Ставрополя, имеет российское и армянское гражданство. С 2021 года выступает за сборную Армении. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги хавбек сыграл в 28 матчах, забив 10 голов и отдав 11 голевых передач. 11 июня вместе с «Краснодаром» сыграет в «Лужниках» в финале Кубка России против ЦСКА.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости
    Российская артиллерия ударила по позициям ВСУ на границе с Белгородской областью
    Российские миллиардеры из-за санкций стали вкладывать деньги в местный рынок
    В России число пострадавших от «Мистера сидра» превысило 100 человек
    Леди Гага показала фанатам лицо без макияжа
    Рыбаки выловили редкого оранжевого омара и не стали его есть
    Объяснен самый яркий взрыв во Вселенной
    Летевшая в ОАЭ россиянка попыталась вывезти когти и рога животных и попалась
    Россиянин во время конфликта переехал пенсионерку на машине
    Пушилин оценил перспективы мира на Украине
    Глава МОК поблагодарил Макрона за заявление по допуску россиян на Олимпиаду-2024
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.