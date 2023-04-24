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16:48, 24 апреля 2023Спорт

Французский клуб заинтересовался игроком РПЛ

Sport24: французский клуб «Марсель» заинтересовался футболистом «Краснодара» Сперцяном

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Французский клуб «Марсель» заинтересовался армянским футболистом «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Об этом стало известно Sport24.

«Во Франции пристально следят за Сперцяном. Для "Марселя" он является одной из трансферных целей на этот год. Главный тренер Игорь Тудор хочет подписать полузащитника для усиления конкуренции в полузащите команды», — рассказал источник издания.

Источник добавил, что также 22-летнего игрока рассматривают итальянские «Милан» и «Фиорентина». Отмечается, что за Сперцяна все три команды готовы заплатить не более 14 миллионов евро с учетом всех бонусов.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». За основную команду он выступает с лета 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 32 матча во всех турнира, отметился 13 голами и десятью результативными передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Дарья Коршунова
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