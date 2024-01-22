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13:51, 22 января 2024Россия

Машков анонсировал большое собрание доверенных лиц Путина

Машков заявил о планирующемся большом собрании доверенных лиц Путина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Владимир Машков, сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, заявил, что вскоре состоится большое собрание доверенных лиц президента. Его слова приводит РИА Новости.

Помимо того, Машков сообщил, что в поддержку Путина собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону.

Ранее Владимир Путин посетил свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Его встретили главврач Московской городской больницы №52 Герой Труда Марьяна Лысенко, спикер парламента ДНР полковник Артем Жога и художественный руководитель Театра Табакова Владимир Машков.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

В избирательной кампании, как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.

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      Никита Абрамов
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