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16:39, 22 января 2024Экономика

Поставки зерна через Красное море резко сократились

Поставки пшеницы через Суэцкий канал за 2 недели упали на 40 процентов

Фото: StantonStudio / Shutterstock / Fotodom

Поставки пшеницы через Суэцкий канал резко сократились на фоне кризиса в Красном море, вызванного атаками на торговые суда со стороны йеменских повстанцев-хуситов. Об этом на своем сайте сообщила Всемирная торговая организация (ВТО).

Перевозки этого вида зерна через Суэцкий канал за две недели упали почти на 40 процентов в годовом выражении (до 0,5 миллиона тонн) из-за изменений в передвижении многих судов. По данным Wheat Dashboard (информационный инструмент, разработанный ВТО и Международным советом по зерну), в прошлом месяце около восьми процентов всех поставок пшеницы из Евросоюза, России и Украины в Азию и Восточную Африку отправлялись по другим маршрутам. По оценкам экспертов организации, в первой половине января доля перевозок в обход Красного моря выросла до 42 процентов.

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Объем поставок пшеницы из ЕС не через Суэцкий канал за период с начала декабря до середины января оценивается в 330 тысяч тонн, тогда как годом ранее за аналогичный период он составил только 50 тысяч тонн. Из России альтернативными путями за то же время было перевезено 190 тысяч тонн пшеницы (по сравнению с нулевым объемом год назад).

ВТО отмечают, что ежегодно из ЕС, России и Украины в Азию и Восточную Африку отправляется до 76 миллионов тонн зерна, масличных культур и продуктов из них — на долю таких перевозок приходится 17 процентов всей мировой торговли этими видами продукции.

Ранее стало известно, что участники нефтяного рынка, в том числе владельцы танкеров, готовятся к затяжным перебоям с судоходством в южной части Красного моря на фоне атак йеменских хуситов на суда. Имеющиеся данные показывают, что теперь все больше судов арендуют для маршрутов в обход опасной зоны — для рейсов в Азию, а не в Европу. При этом несколько партий иракской нефти было забронировано для перевозки на танкерах, которые идут в обход Африки, говорится в публикации.

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