В России собрались ослабить контроль за тратами на строительство самолетов

«Ведомости»: Минфин предложил упростить трату денег из ФНБ на авиастроительство

Министерство финансов предложило изменить порядок контроля за расходованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) России на финансирование производства отечественных самолетов. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства пишут «Ведомости».

Речь идет об отмене для отрасли обязательного контроля за самоокупаемостью инфраструктурных проектов, в рамках которого компании, получающие деньги, должны каждый квартал отчитываться об их расходовании в Минфин и Минэкономразвития.

Теперь в правительстве собрались упростить схему, из-за чего средства в ценные бумаги будут переводить траншами. Каждый новый транш госкомпания сможет получить только после того, как израсходует ранее выделенные деньги в полном объеме.

Источник издания пояснил, что идея касается финансирования проектов комплексной программы развития гражданской авиации в целом. Поводом для таких изменений стал пересмотр самого смысла задачи. Чиновники признали, что она носит не коммерческий в общепринятом смысле слова характер, а стратегический. Таким образом, экономический смысл отодвигается на второй план, а власти де-факто признают, что расходы на программу вряд ли когда-нибудь окупятся в полной мере.

В середине января сообщалось, что правительство выделит из ФНБ еще 283,3 миллиарда рублей на строительство самолетов. Средства направят на выкуп 15-летних облигаций «Ростеха» по льготной ставке 1,5 процента. Внутри госкорпорации деньги пойдут на производство деталей и узлов лайнеров, научные и опытно-конструкторские работы, модернизацию производства.

Комплексная программа развития авиаотрасли до 2030 года предусматривает строительство порядка тысячи новых самолетов, которые должны заменить иностранную и устаревшую технику. Из них около 600 приходится на крупные гражданские лайнеры — Ту-214 (115 самолетов), SJ (142 самолета), МС-21 (270 самолетов), Ил-114-300 (70 самолетов) и Ил-96 (12 самолетов).

К началу 2024 года отставание от планов наблюдалось по всем направлениям, за исключением Ил-96, строительство которых должно начаться только в 2025 году. Версии SJ и МС-21, которые должны пойти в массовое производство (зависит от объема импортозамещения), пока не совершили первый полет. Планы по выпуску Ту-214 в 2023 году выполнить не удалось, а строительство Ил-114-300 официально перенесли из-за неготовности двигателя.