Россиянку обвинили в избиении шестилетней падчерицы-инвалида
В Котовском районе Волгоградской области женщину обвинили в систематических избиениях шестилетней падчерицы-инвалида в течение года. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону на своем сайте.
Следствие считает, что 29-летняя мачеха в течение года издевалась над шестилетней падчерицей с инвалидностью, так как была недовольна ее поведением. В один из дней она даже подошла к ребенку с ножом и начала угрожать ей.
«О фактах применения насилия в отношении малолетней правоохранителям стало известно от соседей. На данный момент девочка проживает с бабушкой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в СК.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего и об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.
Ранее в Гатчине под Санкт-Петербургом пьяный мужчина избивал и таскал за волосы шестилетнюю падчерицу. Девочка кричала и просила о помощи — это услышали соседи, которые сообщили о произошедшем в полицию.