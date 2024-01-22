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11:45, 22 января 2024Россия

Россиянку обвинили в избиении шестилетней падчерицы-инвалида

В Волгоградской области женщину обвинили в избиении 6-летней падчерицы-инвалида

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Котовском районе Волгоградской области женщину обвинили в систематических избиениях шестилетней падчерицы-инвалида в течение года. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону на своем сайте.

Следствие считает, что 29-летняя мачеха в течение года издевалась над шестилетней падчерицей с инвалидностью, так как была недовольна ее поведением. В один из дней она даже подошла к ребенку с ножом и начала угрожать ей.

«О фактах применения насилия в отношении малолетней правоохранителям стало известно от соседей. На данный момент девочка проживает с бабушкой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего и об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Гатчине под Санкт-Петербургом пьяный мужчина избивал и таскал за волосы шестилетнюю падчерицу. Девочка кричала и просила о помощи — это услышали соседи, которые сообщили о произошедшем в полицию.

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      Анастасия Шейкина
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