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05:03, 22 января 2024Среда обитания

В России захотели ввести перерасчет ошибочных начислений за ЖКХ

Депутаты ЛДПР предложили ввести перерасчет ошибочных начислений за ЖКХ

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Депутаты от фракции ЛДПР анонсировали законопроект о возможности пересмотра начислений за жилищно-коммунальные услуги в случае, если при расчете их оплаты была допущена ошибка с уточнением периода. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что возможность пересчета в большую сторону ограничивается сроком в девяносто календарных дней до наступления срока оплаты.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что полноценную программу модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) нужно подготовить в 2024 году.

17 января депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал повысить тарифы ЖКХ на 15 процентов, чтобы решить проблему аварий.

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      Юлия Мискевич
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