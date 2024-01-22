Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:52, 22 января 2024Наука и техника

В США оценили применение дронов ВС России

Экс-глава Google Шмидт: российские «Ланцеты» уничтожают любую технику ВСУ

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российские военные используют комбинацию из разведывательных беспилотников и дронов камикадзе для уничтожения любых видов вооружения и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Применение беспилотников Вооруженными силами (ВС) России оценил бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт в материале для американского издания Foreign Affairs.

«Россия использует комбинацию из двух беспилотников отечественного производства "Орлан-10" и "Ланцет" для уничтожения всего — от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков», — пишет экс-глава компании.

Также он отметил, что Россия превосходит Украину в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Российские системы РЭБ позволяют глушить и подменять сигналы управления, нарушая связь между дроном и его оператором.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023

Ранее в январе военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что российские военные применяют средства РЭБ, которые могут подавлять беспилотники на расстоянии нескольких десятков километров или ближе.

В том же месяце издание Business Insider писало, что из-за воздействия российских систем РЭБ беспилотники гражданского назначения, которые применяют ВСУ, становятся непригодными для использования.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами» территориях России. Там упомянуты земли шести регионов

      Москвичам пообещали почти мартовскую погоду

      На Украине оценили срок выполнения условий для вступления в ЕС

      Россиян предупредили об опасных осложнениях отита

      Киргизия заступилась за вынужденных прогуляться «гуськом» мигрантов

      Еще одно домашнее животное выбросили из вагона на мороз в России

      Генерал ВСУ оценил российские системы РЭБ

      Врач сделала выбор между йогой и пилатесом для новичков

      Москвич попал в реанимацию после квеста

      В Литве раскрыли настоящую причину создания балтийской линии обороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше