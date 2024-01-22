В СВР заявили о наличии у США компромата на Зеленского

СВР: компромат США может уничтожить Зеленского как главу киевского режима

Владимир Зеленский осознает, что имеющийся у США компромат может уничтожить его как «главу киевского режима». Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР), передает РИА Новости.

«Зеленский сознает, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента. В этих условиях он будет и дальше плясать под дудку своих американских хозяев», — говорится в сообщении ведомства.