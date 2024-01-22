Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:16, 22 января 2024Бывший СССР

В СВР заявили о наличии у США компромата на Зеленского

СВР: компромат США может уничтожить Зеленского как главу киевского режима

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Владимир Зеленский осознает, что имеющийся у США компромат может уничтожить его как «главу киевского режима». Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР), передает РИА Новости.

«Зеленский сознает, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента. В этих условиях он будет и дальше плясать под дудку своих американских хозяев», — говорится в сообщении ведомства.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Я не могу назвать это демократией». Кличко раскритиковал курс Украины при Зеленском

      Вице-премьер Забайкалья захотел встречу с Кадыровым перед отправкой на СВО

      В СВР заявили о наличии у США компромата на Зеленского

      Российского подростка нашли вмерзшим в лед спустя месяц после пропажи

      Российская разведка раскрыла требования США по кадровым перестановкам на Украине

      Huawei представила независимую операционную систему

      Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

      Названы возможные объекты госсобственности России за рубежом

      110-летняя женщина назвала простые секреты долголетия

      Нарышкин заявил о создании Вашингтоном колониальной администрации на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше