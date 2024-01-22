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10:10, 22 января 2024Бывший СССР

Российская разведка раскрыла требования США по кадровым перестановкам на Украине

СВР: на пост премьера Украины США продвигают посла Маркарову
Оксана Маркарова

Оксана Маркарова. Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Служба внешней разведки (СВР) России раскрыла требования Соединенных Штатов, предъявляемые президенту Украины Владимиру Зеленскому по кадровым перестановкам в стране. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в декабре 2023 года до политика довели рекомендации назначить на пост премьер-министра республики посла в США Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне.

По данным СВР, на должность министра финансов Вашингтон продвигает заместителя руководителя Минфина Александр Каву, проходившего обучение в Гарварде, а министра экономики — замглавы этого ведомства и выпускника польского Национального института государственного управления Тараса Качку.

В октябре 2023 года Зеленский сменил главу Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. На эту должность он назначил замминистра экономики Игоря Фоменко.

В этом же месяце украинский лидер назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича на пост командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уволил с указанной должности Игоря Танцюру.

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