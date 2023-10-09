Зеленский сменил главу комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки и сменил главу Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Согласно указу, опубликованному на сайте украинского лидера, на эту должность назначили замминистра экономики Игоря Фоменко.

«Назначить Фоменко Игоря Александровича — заместителя министра экономики Украины — председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, освободив А. Полищука от исполнения обязанностей председателя этой межведомственной комиссии», — говорится в тексте документа.