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18:03, 9 октября 2023Бывший СССР

Зеленский провел кадровые перестановки

Зеленский сменил главу комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки и сменил главу Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Согласно указу, опубликованному на сайте украинского лидера, на эту должность назначили замминистра экономики Игоря Фоменко.

«Назначить Фоменко Игоря Александровича — заместителя министра экономики Украины — председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, освободив А. Полищука от исполнения обязанностей председателя этой межведомственной комиссии», — говорится в тексте документа.

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    Кристина Есикова
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