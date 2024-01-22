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18:07, 22 января 2024Мир

Во Франции и Германии призвали Сербию ввести санкции против России

Франция и ФРГ призвали Сербию подтвердить поддержку Киева санкциями против РФ

Фото: Marko Djurica / Reuters

Послы Франции и Германии в Сербии Пьер Кошар и Анке Конрад призвали власти Сербии ввести санкции против России и таким образом подтвердить поддержку Киеву. Об этом говорится в совместном тексте дипломатических представителей, опубликованном в белградской газете «Политика».

В своем заявлении послы призвали власти Сербии, политические и общественные силы, а также граждан страны сделать вступление в ЕС национальным приоритетом. Они подчеркнули, что по их оценкам, Сербия обладает исключительным экономическим динамизмом и инновационным потенциалом, которые важные для европейского сообщества. Кроме того, диппредставители поприветствовали участие Сербии в общей безопасности Европы и оценили, его значимость.

«Мы предлагаем ей (Сербии — прим. «Ленты.ру») подтвердить положительную динамику, продолжив поддержку Украины и применив санкции, направленные на противодействие агрессивной войны, которую Россия ведет против той страны и ее народа», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пытался поставить Сербию перед выбором между присоединением к санкциям против России и госпереворотом. Уличные беспорядки, которые прошли незадолго до Нового года в Белграде, также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, попытку майданизации уличных протестов в Белграде организовали «по шаблонам из западных методичек». Она отметила, что зачинщиками были активисты, которых мобилизовали и финансировали структуры, управляемые извне.

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