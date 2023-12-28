Лавров указал на желание Запада заставить Сербию выбрать между РФ и переворотом

Лавров: Запад поставил Сербию перед выбором между санкциями и госпереворотом

Запад пытался поставить Сербию перед выбором между присоединением к санкциям против России и госпереворотом. На желание западных стран заставить Белград выбирать указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Посмотрите на Сербию, им сейчас то же самое говорят: давайте присоединяйтесь к санкциям против России, отдайте Косово, признайте его полностью независимым, тогда мы примем вас в Евросоюз. А если нет, то пытались устроить госпереворот», — сказал дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала уличные беспорядки в Белграде. По ее словам, попытку майданизации уличных протестов в Белграде организовали «по шаблонам из западных методичек». Она отметила, что зачинщиками были активисты, которых мобилизовали и финансировали структуры, управляемые извне.