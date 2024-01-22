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13:51, 22 января 2024Спорт

Вяльбе высказалась об отношении Трампа и Байдена к России

Глава ФЛГР Вяльбе заявила, что Байден и Трамп одинаковы в ненависти к России

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об отношении американских политиков к России. Ее слова приводит ТАСС.

Вяльбе заявила, что бывший президент США Дональд Трамп и нынешний глава государства Джо Байден одинаковы в ненависти к России и зависти. «И что? С ними не надо работать? Надо уметь контактировать со всеми и искать возможности. Единственное, не надо стучаться в закрытые двери и чего-то просить, нужно быть самодостаточными людьми», — добавила она.

Ранее Вяльбе рассказала, что иностранные лыжники могут позавидовать россиянам. По ее словам, условия на российских соревнованиях лучше, чем на европейских.

Российские лыжники пропускают международные старты из-за санкций Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Впервые лыжники были отстранены в марте 2022-го.

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      Дарья Коршунова
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