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13:47, 23 января 2024Интернет и СМИ

Боня заявила о «танцах на костях» из-за отправленной в СИЗО Блиновской

Боня обвинила россиян в пляске на костях из-за отправленной в СИЗО Блиновской

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Виктория Боня обвинила россиян в готовности плясать на костях из-за того, что суд отправил в СИЗО блогершу Елену Блиновскую. Мнением о ситуации она поделилась в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Боня заявила, что испытывает двоякие чувства из-за ситуации с Блиновской. С одной стороны, телеведущую удивил тот факт, что блогерша устроила в условиях домашнего ареста вечеринку, в связи с чем суд ужесточил ей меру пресечения.

Вместе с тем, по словам Бони, ее удивила и реакция общества на арест Блиновской. «Люди готовы танцевать на костях», — высказалась телеведущая.

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Она заявила, что каждый человек может допустить ошибку и оступиться. Кроме того, Боня выразила уверенность в том, что россиянам в данный момент не хватает единства. «В непростое время для всех нас, для нашей страны, для внешней политики в нашей стране, мне кажется все, что мы можем сейчас — это быть едиными и поддерживать друг друга, а не танцевать на чужих костях», — заключила она.

22 января Замоскворецкий суд Москвы поместил Блиновскую, которая ранее находилась под домашним арестом, в СИЗО. Блогерша будет находиться под стражей до 26 апреля.

Следствие попросило изменить ей меру пресечения, поскольку Блиновская часто нарушала условия домашнего ареста. Так, сообщалось, что блогерша пригласила на предновогоднюю вечеринку свидетеля по ее делу.

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